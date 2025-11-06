宮古島移住の中村昌也、「長い付き合い」俳優との2ショット公開
俳優の中村昌也（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。俳優・佐藤隆太（45）との2ショットを公開した。
【写真】2ショットで「長い付き合い」報告、中村昌也の投稿
中村は現在、宮古島と地元・大阪で2拠点生活中。宮古島へは2023年1月に移住し、同年2月には知人と共同で島内にバーをオープンした。
投稿で「佐藤隆太さんが宮古に来てくださいました」と紹介。「りゅうさん、僕が宮古に行く前に飲みに行って語っていよいよ移住の前日も飲んで……長いですw3年弱いますよw」とツッコミ。「長い付き合いで待ちに待ってました」と喜び。
「でも、お店も来て頂き、結果、滞在の数日間毎日一緒でしたw癒やされたと良かったと言って頂き、嬉しかったです。ありがとうございます」と感謝をつづった。
空と海が美しい景色をバックにした2ショットなど、4枚の写真も公開した。
