◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第4戦 マンチェスター・シティ4―1ドルトムント（2025年11月5日 マンチェスター）

欧州チャンピオンズリーグの1次リーグ第4戦が5日に各地で行われ、マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが新たな記録を樹立した。

ホームで古巣のドルトムントを4―1で下した一戦。1―0の前半29分、左サイドの深い位置のFWドクからのグラウンダーのパスを、中央から左足で蹴り込んだ。

昨季を含め大会5戦連発とし、ザルツブルク、ドルトムントに続く3クラブでの達成は史上初となった。大会通算では52試合で54得点。今季は公式戦で14試合18得点とゴールの量産が止まらない。

グアルディオラ監督は「記者会見に来るたびに、彼はまた新たな記録を打ち立てている！本当に嬉しい。彼はそれに値する。彼の周りに優秀な選手が多ければ多いほど、物事はより簡単になる。それはトップクラブでは当たり前のこと。優秀な選手がいることで、私たち全員のポテンシャルは高まる」と周囲の貢献も含めて称賛。また、アシストのドクも「アーリングの数字は信じられないもの。彼は今夜1得点したが、彼は単なるゴールやアシスト以上の存在で、僕たちにとって本当に重要な選手」と称えた。

チームはこの試合の最優秀選手に輝いたMFフォーデンが2得点するなど快勝し、今大会3勝1分けで無敗を維持した。