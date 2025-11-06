【ガンスナイパー リノンスペシャル 2001 Re／color】 2026年4月 発売予定 価格：6,820円

コトブキヤは、プラモデル「ガンスナイパー リノンスペシャル 2001 Re／color」を2026年4月に発売する。価格は6,820円。

本商品はTVアニメ「ゾイド 新世紀 /ZERO」より「ガンスナイパー リノンスペシャル」をより劇中をイメージした成型色＆配色でプラモデル化したもの。

特徴的なワイルドウィーゼルユニットに加え背部の6連ビームガトリングガン＆AZ3連装リニアキャノン、各部に装備されたミサイル等の重装備を施した姿が再現されている。

劇中のシーンを再現できる「武器カゴ」も付属し、劇中の様々なシーンを再現することができる。

各部ハッチを開閉しマイクロミサイルを露出可能で、腕部、脚部に装着された2段8連ミサイルポッドは差し替えにより開閉状態が再現できる。ブースタースクラムポッドのバーニアは手動で展開ができる。

頭部キャノピーやセンサー部等のクリアーパーツはクリアーオレンジに加え無色クリアー成型のものが追加される。各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが付属する。

(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. And used under license.