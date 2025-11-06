SixTONESジェシー、韓国旅行で2PM・チャンソンと食事 交友関係の広さにファンも驚き
6人組グループ・SixTONESのジェシーが、6日までに自身の公式インスタグラムを更新。「韓国旅 続編」として韓国の人気グループ・2PMのメンバー・チャンソンと現地での食事を楽しむ様子を収めた動画を公開した。
【写真】ジェシーのLINEアイコンが不評？
「韓国の友人と、食事に行けたよ」「友人は、チャンソンさん^_^」と2人が笑顔で焼肉を楽しむ姿を披露。さらに「この動画は、8月に撮影をしたんだけど今日はスーパームーン??という事で（日本は曇りで見れなさそう）韓国の満月をじぇしじぇしご覧ください！」と肩を組んだり、仲良しな2人が月を指さすシーンも映し出されている。
これにコメント欄では「交流関係スゴすぎ」「なんて楽しそう」「SixTONESと2PMコラボが出来たら嬉しいな」「2人の笑顔が眩しい」「笑い方が同じでかわいい」と、貴重な旅の一幕に反響が相次いでいる。
