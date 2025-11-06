モデルの三原勇希（35）が6日、自身のインスタグラムを更新。9月誕生を報告した第2子長女のお宮参りを報告した。

「日に日にかわいくなる 長女のお宮参り」と投稿。「兄ちゃんは、親族大集合に嬉しさのあまり大暴れ。遠方に住んでいてなかなか会えないのに 一目見て『じーじ！ばーば！』と、全員に順番にハグを求めていて可愛い〜 見習いたい。この一ヶ月で身長大きくなったな…！」とつづった。

「楽しい一日となりました」と家族ショットなどを披露。「健やかに育ってね 我ら父母は、きみたちのためにもっと元気に楽しくいないとね！と話しました」と記した。

「産着は、私がお宮参りと七五三の時に着たもの」だとし、「直前に買っていた @mamekurogouchi の服も活躍。着物って持ってないけど、親になった途端に着てみたくなるものですね。次の行事では挑戦してみよう〜 今は余裕なさすぎ」とした。

三原は23年4月1日にサッカーJ1柏のDF犬飼智也との結婚を発表。同年9月に第1子となる男児を出産。今年9月に、「先日、第二子となる女の子を出産しました。無事に産まれて本当によかった」と長女の誕生を報告していた。