【D：キラーワイフ - シークレットパーティークリーナー】 受注期間：11月6日～2026年1月14日 2026年5月 発売予定 価格：36,300円

フリーイングは、フィギュア「D：キラーワイフ - シークレットパーティークリーナー」を2026年5月に発売する。受注期間は2026年1月14日まで。価格は36,300円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、エリシオンの暗殺部隊〈シージペリラス〉所属の「D：キラーワイフ」がシャンパンゴールドのドレスをまとった「シークレットパーティクリーナー」姿を、1/4スケールでフィギュア化したもの。

艶やかなドレスは、設定どおりサイドをシースルーで表現しており、上品な光沢を放つ素材感や、繊細に造形されたドレープが高級感を際立たせている。

右手に掲げたシャンパングラスや、左腕のタトゥー、ドレスに隠れたバーコードまで、ディテールを徹底再現しており、1/4スケールならではの存在感と圧倒的な造形美で、妖しくも気品あふれる彼女の魅力を余すことなく再現したフィギュアとなっている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約415mm

