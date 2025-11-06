『デューン』シリーズや『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』（2024）の主演、A24製作『マーティ・シュプリーム』（原題：Marty Supreme）が、2026年3月に日本公開されることが決定した。

本作は1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た内容。卓球人気の低いアメリカで世界を夢見る天才卓球プレイヤー、マーティ・マウザーは、親戚の靴屋で働きながら世界選手権に参加するための資金を稼ぐ。

ロンドンで行われた世界選手権で、日本人選手エンドウに敗れたマーティは、世界一になるため日本での世界選手権を目指すのだった。ところが、不倫相手のレイチェルが妊娠し、卓球協会から選手資格を剥奪され、資金は底をついた。マーティはあの手この手で遠征費用を集めようとするが……。

監督は『アンカット・ダイヤモンド』（2019）『グッド・タイム』（2017）で絶大な評価を受けるサフディ兄弟の“兄”であるジョシュ・サフディ。これまで弟のベニーとともに監督を手がけてきたが、本作は『The Pleasure of being Robbed（原題）』（2008）以来の単独監督作となる。

主人公のマーティ役はティモシー・シャラメ。『君の名前で僕を呼んで』（2017）と『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』で候補となった実力者が、本作では資金稼ぎのために口八丁手八丁で周囲をやりこめていく“最低男”をチャーミングに演じる。すでにキャリア史上最高の演技とも評される本作で3度目のノミネート、そして悲願の受賞なるか。

また、アメリカの元人気女優ケイ役にはグウィネス・パルトロウ。長編映画への実写出演は『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来およそ6年ぶりとなる。マーティの友人役として、グラミー賞受賞アーティストのタイラー・ザ・クリエイターが俳優業に初挑戦。そのほか、マーティの恋人役にオデッサ・アザイオン、ケイの夫でインク会社の社長ミルトンをケビン・オレアリーが演じる。

本作は日本でも撮影がおこなわれ、マーティのライバルとなる日本人選手エンドウ役には、東京2025 デフリンピック 卓球日本代表の川口功人（トヨタ自動車）が出演。クライマックスの手に汗握る卓球シーンは見せ場のひとつである。

なお、2025年10月6日（月）にはニューヨーク映画祭でサプライズのプレミア上映が行われ、監督と出演者もサプライズで登壇。上映後のレビューでは「サフディの最高傑作、『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』と『アンカット・ダイヤモンド』を狂気じみた形で融合させたような、疾走感あふれる冒険譚（Discussing Film）」、「ティモシー・シャラメのキャリア最高の演技（The Hollywood Reporter）」、「今年最高の映画（Screen Rant）」など絶賛の言葉が寄せられている。

映画『マーティ・シュプリーム』は2026年3月に日本公開予定（US公開日は2025年12月25日）。