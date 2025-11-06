サメ映画好き必見、『JAWS』アクセサリー登場 ─ リング、ネックレス、Tシャツが発売

スティーヴン・スピルバーグ監督による不朽の名作『ジョーズ』（1975）の公開から50周年を記念した独別なアクセサリーがJAM HOME MADEより登場する。2025年11月7日（金）より予約販売。サメ映画好きは要注目だ。

海洋パニックサスペンス映画の金字塔であり、不朽の名作として名を遺す『JAWS（ジョーズ）』。映画のポスターアートは人々に大きなインパクトを与え、映画の期待感を大いに煽るものだった。

公開50年を経た今も、色褪せぬポスターは水中に潜むサメの恐怖を描いた極シンプルな背景。本コレクションは、作品とポスターアートに最大限の敬意を払い、極シンプルさを際立たせ商品化。70年代のアクセサリーを彷彿とさせる、シルバー925の指輪とネックレスの随所に技術とコンセプトとユーモアを潜ませています。ポスターアートのTシャツはハーフトーンドットで表現した。

JAM HOME MADE JAWSシャークリング

【カラー】 シルバー 【素材】 シルバー925 【サイズ】 #7,9,11,13,15,17,19,21

【価格】 26,400円（税込）

JAM HOME MADE JAWSジオラマネックレス

【カラー】 シルバー 【素材】 シルバー925 【サイズ】 40+10ｃｍ

【価格】 13,200円（税込）

JAM HOME MADE JAWSジオラマネックレス セット

【カラー】 シルバー 【素材】 シルバー925 【サイズ】 40+10ｃｍ

【価格】 19,800円（税込）

JAM HOME MADE JAWS Tシャツ

【サイズ】 S,M,L,XL, 【カラー】 ホワイト、ブラック 【素材】 コットン、ポリエステル

【価格】 8,800円（税込）

2025年11月7日（金）より予約販売。販売先は以下の通り。



ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWNショップ/ジャムホームメイド楽天市場店/ジャムホームメイドAMAZONショップ