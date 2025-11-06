“芸能事務所代表”ジェジュン、所属俳優に韓牛サーロイン10kgをご馳走！太っ腹すぎる愛情が「すごすぎ」

ジェジュンが、自身が設立した芸能事務所・iNKODEエンターテインメントの所属俳優たちのために、最高級韓牛（ハヌ）からウナギまで豪華なフルコース料理を振る舞う。

11月7日に韓国で放送されるKBS 2TV『新商品発売〜コンビニレストラン』（以下、『コンビニレストラン』）では、歌手、俳優に加え、マネジメント代表（CSO）として“三重生活”を送るジェジュンの特別な一日が公開される。

ジェジュンは所属俳優たちのために自ら料理に挑戦。最高級の韓牛サーロインや淡水ウナギを使った“豪快フルコース”を披露する。果たして俳優たちが語る“代表ジェジュン”とはどんな人物なのか、注目が集まっている。

（画像＝KBS 2TV）ジェジュン

この日のVTRは、ジェジュンが実家の庭に横断幕を設置する場面からスタート。まるで大規模な家族イベントの準備のような様子に、スタッフも興味津々だった。ジェジュンは「毎年1回、うちの会社のワークショップがあるんです。今日は所属俳優たちが集まる予定なんです」と説明した。

最近、約60億ウォン（約6億円）規模の大豪邸を両親にプレゼントして話題となったジェジュンだが、今回は所属俳優たちのために“韓牛フレックス”を発揮。「会社の俳優たちとこうしてワークショップを開くのは初めて。みんなが初めて顔を合わせる場なので、気合いを入れました」と語った。

その“気合い”はまさに桁違いだった。庭には大きな鉄板が設置され、なんと66人前に相当する韓牛サーロイン10kgと淡水ウナギ8kgを用意。次々と運び込まれる高級食材に、スタッフも思わず驚きの声を上げたという。

（画像＝KBS 2TV）

やがてインターホンが鳴り、所属俳優8人が続々と到着。映画『国際市場で逢いましょう』『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』『犯罪都市 NO WAY OUT』などに出演した実力派俳優キム・ミンジェをはじめ、彼の妻で18年のキャリアを誇る女優チェ・ユラ、ソ・ウヌ、シン・スハン、ソン・ウジュ、チョン・シヒョン、新人俳優イ・スイン、パク・ヨンジュンらが参加した。俳優たちは、庭に設置された巨大な鉄板を目にして驚きを隠せなかったという。

この日ジェジュンは、韓牛サーロインステーキ、淡水ウナギの蒲焼き、そして秘蔵の特別メニューを含むフルコースを自ら調理。これを見た歌手イ・ジョンヒョンは「映画が大ヒットしても、韓牛のサーロインなんて滅多にお目にかかれない」と驚き、コ・ウリムも「この会社、すごすぎますね」と感嘆した。さらに、薪の炎の前で汗を流しながら料理するジェジュンの姿に、俳優たちは“掃除機並み”の勢いで食事を平らげたという。

このほか、代表ジェジュンと俳優陣による率直でユーモアあふれるトークも公開され、予想外の爆笑が巻き起こったとのこと。それぞれが“特別な縁”で集まったというエピソードも明かされる予定だ。

所属俳優たちのために自ら料理し、韓牛とウナギのフルコースでもてなしたジェジュン。そして彼と“偶然の出会い”をきっかけに集まった俳優たちの物語は、11月7日20時30分から放送されるKBS 2TV『コンビニレストラン』で公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc〜en〜CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。