FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、HANA・CHIKAと「私服がお揃い」2ショット披露「推しと推しのコラボ」「最高すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が5日、自身のX（旧Twitter）を更新。7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のCHIKAとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ふるっぱー鎮西＆CHIKAのオソロ2ショット「天使と天使」の声
今回、鎮西は「こないだHANAのCHIKAちゃんと私服がお揃いで、嬉しくて写真を撮ってもらいました」と紹介し、同じ大きなピンクのリボンが印象的なジャケットを着用したCHIKAとの2ショットを披露した。
鎮西は2009年から2013年まで「天才てれびくんMAX」（通称：天てれ／NHK）にてれび戦士として出演しており「天てれ観てました！って言ってくれて照れました」と感動した様子でCHIKAとのエピソードを紹介している。
この投稿にファンからは「2人とも可愛い」「素敵な2ショット」「推しと推しのコラボ」「最高すぎる」「天使と天使」「こんな世界線があるなんて」と反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱー鎮西＆CHIKAのオソロ2ショット「天使と天使」の声
◆鎮西寿々歌、CHIKAとの2ショット披露
今回、鎮西は「こないだHANAのCHIKAちゃんと私服がお揃いで、嬉しくて写真を撮ってもらいました」と紹介し、同じ大きなピンクのリボンが印象的なジャケットを着用したCHIKAとの2ショットを披露した。
◆鎮西寿々歌＆CHIKAの貴重2ショットに反響
この投稿にファンからは「2人とも可愛い」「素敵な2ショット」「推しと推しのコラボ」「最高すぎる」「天使と天使」「こんな世界線があるなんて」と反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】