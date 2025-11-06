峯岸みなみの父が「かっこよすぎ」「似てる」驚きの声続々 東海オンエアてつやとの2ショットが話題
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの峯岸みなみが11月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。父親と夫で6人組YouTuber・東海オンエアのてつやの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元AKB「かっこよすぎてびっくり」父を顔出し
峯岸は「先日、両親が初めて岡崎に遊びに来てくれました」とコメント。「少し肌寒かったのと、東海オンエアショップの棚におびただしい数が陳列されていたので、お父さんにモッツァレンジャーのパーカー買ってあげました」と東海オンエアが作ったヒーロー「乳球戦隊モッツァレンジャー」がプリントされたパーカーを着た父親とてつやの2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「パパかっこよすぎてびっくり」「イケメン」「お父様がダンディーすぎて話が入らない」「どことなく似てる」と驚きの声が寄せられている。
峯岸はてつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆峯岸みなみ、父親を顔出し
◆峯岸みなみの投稿に反響
