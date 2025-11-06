映画『恋に至る病』大ヒット御礼舞台挨拶が11月5日、東京都内で行われ、W主演の長尾謙杜（なにわ男子）＆ 山田杏奈が登壇した。

本作は、TikTokで200万回再生を超える大反響を呼んだ作家・斜線堂有紀氏による衝撃の恋愛小説を映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（長尾）と学校中の人気者・寄河景（山田）が織りなすピュアで刺激的なラブストーリー。

公開から1週間半ほどたち、感想を聞かれた長尾は「先日までライブツアーをやっていたんですけど、そこでファンの皆さんがうちわに感想を書いて教えてくれたりしてうれしかったです」と笑顔でコメント。山田は、「ラブストーリーではあるものの、本当にいろいろな要素が入っていて、見終わってほやほやだと『いやー、なんか…』と言っている人が多い印象でした」とそれぞれ映画の反響を明かした。

作中のコピー「この恋は、純愛か洗脳か―」にちなみ、「人生で究極の選択となったターニングポイント」をテーマにトークを展開。司会から振られた長尾は腕を組み真剣に考え、「小さい頃、最初のポケモン選ぶのめっちゃ悩みません？ 最初の3体の中からどれにしようか」と珍回答。また、「焼き肉屋の締めをカレーにするか、冷麺にするか、うわ、どっちみたいな」と答え、長尾らしいユーモアな発言で会場を笑いに変えた。

また、公式SNSで究極の二択を募集し、 “大切な人のためにうそをつくのはありか、なしか”と聞かれた山田は「本当のことだけじゃ、乗り切れない瞬間ってきっとあると思うし、それが大切な相手だからこそうそをつけないとなるのは、ちょっと自由度が狭まりそうで、難しそうだなって思うから“（うそをつくのは）あり”にしておきます」と回答。長尾も“あり”と答え、「たまに高い買い物をした時とかに母親に言わなかったりするので、うそはついてもいいかな」と母親とのエピソードを披露。司会からなぜ言わないのかと聞かれると、「お金使いすぎたらダメだよって怒られるので…」と言いつつも、「まあ、月末であったり、年末にバレてしまうんで、その場しのぎでお買い物してますね」と苦笑いしていた。

最後に山田は「純愛か洗脳かということで、本当に見た人それぞれによって、意見の分かれる映画になっているのかなと思います。これから、もっともっとたくさんの人に広がっていったらいいなと思いますし、そのために、ぜひ皆さんの力を貸していただけたら、うれしいなと思います」と映画をアピール。長尾は「こうやって皆さんと直接会ってお話しできるのは、本当に楽しいことだなと思いました。皆さんが人生を選択していく中で、この映画にも出合ってくれて、僕たちにも出会ってくれて、本当に幸せをいつもいただいているなと思っています。この映画が皆さんにとって、何か1つの大きなターニングポイントではなくても、何かのポイントになってくれたらうれしいなと思っています」と感謝の気持ちを述べ、イベントを締めくくった。