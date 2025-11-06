軽さと美しさを追求

英国のEV新興企業ロングボウは、開発中の超軽量スポーツカー『スピードスター』のプロトタイプを公開した。同社は通常の自動車メーカーが要する期間の約3分の1でこれを製作したと主張している。

【画像】英国の新興企業ロングボウが超軽量EVスポーツカーを発売【スピードスターとロードスターを詳しく見る】 全10枚

スピードスターの英国価格は8万4995ポンド（約1700万円）で、来年末に顧客への納車を開始する予定だ。2023年に設立されたばかりのロングボウは、デザインスケッチから走行可能なプロトタイプまでわずか6か月で完成させたという。



ロングボウ・スピードスター（プロトタイプ） ロングボウ

スピードスターの初期生産台数は150台と限定的だが、『ロードスター』と呼ばれるクーペバージョンもあり、より多くの台数が生産され、約1年後に6万4995ポンド（約1300万円）で市場投入される予定だ。

両モデルとも現在注文受付中で、スピードスターの初年度生産分はすでに割り当て済みであると見られている。

ロングボウの創設者であるダニエル・デイビー氏とマーク・タプスコット氏は、どちらもEVのパイオニアであるテスラとルーシッドに関わっていたことがある。スピードスターとロードスターについては、同社のモットーである「Celeritas Levitas（軽さの速さ）」を体現した世界初のFEV（フェザー級電気自動車）と称している。

52kWhのバッテリー、インバーター、リアマウントの電気モーターを搭載しても、車両重量はわずか895kgである。出力はまだ確定していないが、「少なくとも200kW」、つまり272psになると、2人はAUTOCARに語った。

路上試験がまもなく開始される予定で、スピードスターの量産バージョンでは0-100km/h加速タイムはわずか3.5秒、WLTP航続距離は442kmと推測されている。

デイビー氏とタップスコット氏は実際の航続距離について、活発に運転した場合でも320kmを超えるはずだと述べている。

歴史的名車からインスピレーション

2人によると、このモデルはジャガーEタイプやロータス・エリーゼといった、象徴的な英国スポーツカーの仲間入りを果たせるよう開発されたという。

内燃機関モデルの計画はなく、最新の駆動方式を求めてEVにしたとのこと。ドライバビリティに重点を置いており、「95％がスポーツカー、5％がEVです」とデイビー氏は説明する。



ロングボウ・スピードスター（プロトタイプ） ロングボウ

100年後も変わらない魅力を維持することを目指し、長く愛されるようなデザインと、長期的に時代の流れに合致する電動パワートレインを採用した。

時代遅れになるような要素を避け、1960年代および1970年代の名車を参考にしているという。2人の創設者は、シェルビー・コブラ・クーペとフェラーリ288 GTOを例に挙げた。ボディ形状は、弓を引いて射る構えのロングボウ（長弓の一種）を彷彿とさせる。

「美しいクルマは時代を超えて愛され続けます。フォルムが大切なのです。わたし達が最も愛しているクルマの中には、60年前のものもあります。フェラーリGTOは、現代の基準では内部構造は少々ラフなものかもしれませんが、そのフォルムは今なお素晴らしい」とデイビー氏は語った。

「ロングボウは、あらゆる点で現代のクルマとして設計されていますが、特にフロントのデザインは、60年代および70年代の名車を参考にしています。ロングボウにもその美しさを取り入れたいと考えており、たとえ空力特性などに何らかの影響があるとしても、美しさのためなら妥協することにしています。ただ1つ、当社が常に重視するのは軽量化です」

年間2000台規模の生産へ

プロトタイプのインテリアは未完成だが、アルピーヌA110とほぼ同等サイズ（全長4.2m、全幅1.8m）のクルマとしては広々としているように見える。デザインスケッチ上では、比較的シンプルなアルミベースの構造が採用され、ダッシュボードにスクリーンはなく、運転席前に2つの円形メーターが配置されている。昔ながらのイグニッションキーと、センターマウントのシフトレバーが目を引く。

100年後も変わらない魅力を維持するための重要な要素はもう1つある。英国のワットEV社が開発した軽量かつ柔軟性の高い『PACES』プラットフォームをさらに発展させた、押出アルミシャシーだ。バッテリーとシャシー構造を一体化させたもので、重量とスペースを削減し、重量配分を最適化することでコーナリング性能を向上させている。サスペンションも、ワットEV社設計のダブルウィッシュボーン式を全輪に採用している。



ロングボウ・スピードスター（プロトタイプ） ロングボウ

EVの生産は外部委託するが、提携先の企業はまだ決まっていない。デイビー氏は、英国にはロングボウのEVを生産できる企業が「2、3社」あると述べたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。同氏によれば、現時点での急務は「サプライチェーンを完全に調整すること」だという。

生産地の候補としては、ロータスのヘセル工場（エミーラを生産中）や、ワットEV社がコベントリー地域に建設中の新工場などが考えられる。

生産目標は野心的だ。当初はスピードスターを150台、その後ロードスターを含めて年間約2000台を生産する計画だ。デイビー氏は、2030年までに1万台の生産を目指していると述べた。