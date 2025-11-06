こだわりの詰まった“モスの匠味”が復活 肉を楽しむための『黒毛和牛のダブルチーズバーガー』が登場
モスフードサービスは12日から、モスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、素材と製法にこだわった「モスの匠味（たくみ）」として『黒毛和牛のダブルチーズバーガー』（税込890円）を数量限定で新発売する。
【写真】昨年爆売れした『熱々（あつあつ） おさつボール』
昨今、ハンバーガー市場では多くの具材を挟んだボリュームアップした商品が増える一方で、「肉の味そのもの」にこだわり抜いた本格的なハンバーガーへのニーズも高まっている。そのようなニーズに応え、男性などの、食べ応えと肉自体のおいしさの両方を求める人にも満足してもらうため、この商品を開発した。ボリュームがあるだけではなく、製法にこだわったパティを主役に据えた、“肉を楽しむためのバーガー”として、これまでにない満足感を提供する。
「モスの匠味（たくみ）」はモスバーガーのハンバーガー作りの集大成として、2003年8月〜2008年5月まで販売していたプレミアムなシリーズ。通常とは違った食材を使用するなど、こだわりが詰まったことを表した「モスの匠味（たくみ）」の名称が今回、その精神を引き継いで復活する。
『「モスの匠味（たくみ）」黒毛和牛のダブルチーズバーガー』では、一頭買いした黒毛和牛に加えて、さらに黒毛和牛のモモ肉を合わせたパティを使用。噛み応えがしっかりと感じられるプレミアムなパティと、パティに合わせた専用のチェダーチーズベースのスライスチーズを交互に2枚ずつ重ねた。そこに合わせるオニオントマトソースは、トマトをたっぷりと使用し、肉の味わいを引き立てるためにケイジャンシーズニングなどのスパイスでほどよく香りづけして、玉ねぎを加えることで食感とスパイス感の相まった仕立てに。一つひとつの素材と味わいにこだわりが詰まっている。
赤身と脂身をバランスよく味わうことができる一頭買いした黒毛和牛を使用し、さらに黒毛和牛のモモ肉をプラス。肉は粗挽きにすることで、弾力と歯ごたえ、肉の旨みがしっかりと感じられるように仕立てている。また、肉の旨みを最大限に引き出しジューシーさも感じてもらうため、加工前のお肉を塩麹に漬け込み、口に入れた瞬間に広がる圧倒的な肉の旨みと、噛み応えのある肉粒感が特長となっている。
同商品は、ハーフマヨネーズタイプ、黒毛和牛パティ、スライスチーズ、ソースのシンプルなつくりで、肉本来の味わいを最大限に楽しんでもらうためのハンバーガーに仕上げた。パティと交互に重ねたスライスチーズは、チェダーチーズをベースとしており、パティとの相性を考えた専用のチーズになっている。ソースは、黒毛和牛パティの素材の味を引き立たせるオニオントマトソースで、唐辛子やクミン、ガーリックなど複数の香辛料や調味料を混ぜ合わせたケイジャンシーズニングのほか、ブラックペッパーなどのスパイスも使用。厳選した具材を活かし、黒毛和牛とチーズの旨みを楽しむシンプルながら奥深い味わいに仕立てた。
歯切れの良い専用のバンズで、口に入れた瞬間から小麦の香りが広がる。また、モスバーガーで使用している通常のバンズよりも重量を増しており、ずっしりとした重みを持たせることで黒毛和牛パティとのバランスを調整。表面に溶き卵を塗って焼き上げることで、バンズにツヤを出し、見た目にも高級感を演出している。
