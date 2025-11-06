日本人の生活と切り離せないお風呂。「湯船につかるのは、世界一簡単な健康法」と話すのが、これまで７万人を超える入浴習慣を医学的に調査してきた「入浴のスペシャリスト」温泉療法専門医の早坂信哉先生です。先生曰く、知っていそうで意外と知らない「正しい入浴方法」があるそうで…。今回はその早坂先生の著書『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】７万人を超える入浴を医学的に研究してきた温泉療法専門医・早坂信哉さん著書『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』

疲れを取るはずが、かえって疲れてしまうのはナゼ？

いつもより長めに湯船に浸かった後、なんだかぐったりしてしまった……そんな経験はありませんか？

これは「のぼせ」と呼ばれる現象で、決して珍しいことではありません。「長く入れば入るほど体にいい」と思っていたら、それは間違いです。

湯船に浸かると体温が上がり、体はそれを下げようとして発汗を促します。ところが入浴時間が長すぎると汗の量が増え、体内の水分や電解質（ナトリウムやカリウム）が失われて急激に脱水が進行します。

その結果、血液がドロドロになって血液の巡りが悪くなり、体温も上がりすぎて脳や心臓、その他の内臓の機能も一時的に悪くなります。

これが、入浴後の疲労感や頭痛、立ちくらみの原因になることがあります。

特に高齢の方、高血圧や心疾患、糖尿病などの持病がある方は、脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高まるため、長風呂には注意が必要です。

さらに、自覚がなくても、浴室の高温多湿の環境の中で熱中症になっている場合も少なくありません。

安全で最適な「10分間の入浴」

私が「10分間の入浴」をすすめているのは、医学的根拠に基づいた健康効果があるだけでなく、安全面でも最適だからです。ただし、体調によっては10分間でも長いと感じるかもしれません。

そのときは、「おでこにじんわり汗がにじんできたら」無理をせずにいったん湯船から出ます。

水分を補給して少し体温が下がったら、体が冷えないうちに再度浸かってください。これで体への負担を減らすことができますが、無理は禁物。体調がすぐれない場合は、たとえ10分未満であっても部屋に戻り休みましょう。

逆に、「10分より長く入りたい」という方は、ぬるい温度に設定します。

湯船に浸かる前？後？体を洗うベストタイミング

体を洗うのはお湯に浸かる前がいいと思いますか？

それとも後？「そんなのどっちでもいい」と思われるかもしれませんね。でも、実はこの順番、肌の健康のためにはちゃんと意味があるのです。

答えは、「お湯に浸かった後に体を洗う」です。意外でしょうか？

理由１：ゴシゴシ洗わずに汚れが落ちる

まず湯船で体を温めて皮膚を柔らかくすることで、毛穴が開き、皮脂や汚れが自然に浮き上がります。その状態で体を洗えば、ゴシゴシこすらなくても汚れが落ちやすくなるので、肌への負担がグッと減ります。

理由２：乾燥やかゆみ、肌荒れを予防する

肌を強くこすると、必要な角質、皮脂や常在菌まで洗い流してしまい、乾燥やかゆみ、肌荒れの原因になることがあります。特に敏感肌の方は、先にお湯に浸かって、皮脂や汚れを浮き出させてから体を洗う方法がよいでしょう。

「垢」と言われるものは、もともと汚れではなく、皮膚の一部である古くなった「角質」です。角質は皮膚の内側を守ってくれる自分の皮膚の大事な一部分なので、ゴシゴシこすって無理にはがしてはいけません。

泡タイプのボディソープか、泡立てた石けんで、手でやさしくなでるようにして体を洗います。冬に肌が乾燥してかゆくなる人はゴシゴシこするのを止めるだけでかゆみが止まることも多いです。

注意点１：かけ湯をしっかり行う

先に湯船に浸かるときは、手足から順にお湯をかけて、体が湯温に慣れるようにします。これで体温や血圧の急激な上昇を抑えることができます。

注意点２：銭湯や温泉では体を洗ってから入浴

公共浴場では、先に体を洗ってから入浴するのがマナーです。その場合も、強くこすらず、石けんを泡立ててやさしく汚れを洗い流しましょう。



体を洗うタイミングは？（写真提供：Photo AC)

朝、昼、晩、いつ入浴するのがもっとも効果的？

「入浴するなら、朝、昼、晩のうち、いつが一番効果的ですか？」

これは、私が講演会などでよく受ける質問の1つです。結論から言うと、もっともおすすめの入浴タイミングは「夜」。

温かいお風呂で血流をよくして1日の疲れを癒やすという点、副交感神経を優位にしてリラックスするという点から、夜です。

夕食後、1時間程度は食後のひと休みとします。その後に入浴というのが理想の流れです。

一方で、朝の入浴には注意が必要です。

朝は交感神経が急激に優位になる時間帯で、血圧の変動が大きくなります。それは、心筋梗塞や脳卒中といった、血管系の疾患が起きやすい時間帯という意味でもあります。

そのため、高齢の方や高血圧症と診断されているような方は、夜に入浴するほうが安心です。

「活動モード」になっている昼間の入浴では…

では、昼間の入浴はどうでしょうか。

昼の時間帯は交感神経にスイッチが入っているため、体は「活動モード」になっています。そのため、入浴によるリラックス効果が得にくくなることがあります。

運動をして汗をかいたら、昼間でも入浴したくなるでしょう。このときにも注意が必要です。

運動直後の筋肉は、筋肉内にたまった疲労物質の排出を促すために、多くの血流を必要としています。

ところが、入浴をしてしまうと皮膚周辺の血流が優先されてしまい、筋肉への血流が不足することがあります。

そのせいで、疲労物質の排出が滞り、疲労回復が遅れてしまうことがあるのです。このことから、運動後は30分〜1時間ほど休憩を取ってから入浴するとよいでしょう。

とはいえ、「どうしても汗を流したい」という場合には、シャワーでサッと流すか、38℃程度のぬるめのお湯に10分程度浸かるようにしてください。

私が行った実験では、38℃程度のぬる湯では、運動直後に入浴しても筋肉の疲労回復が遅くなることは見られなかったためです。

いずれにしても、健康効果を期待するのであれば、太陽が沈んだ後の時間帯がもっとも適しています。

※本稿は『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。