東京・足立区のアパートの一室に侵入し、寝ていた女性にわいせつな行為をしようとしたとして逮捕された男が、事件の前にも女性の裸を盗撮したなどとして警視庁に再逮捕されました。

【写真を見る】部屋の窓の隙間から住人女性（20代）の裸をスマホで撮影したなどの疑いで男（56）を再逮捕 男は同じ女性の部屋に侵入し、わいせつな行為をしようとした疑いで先月逮捕 警視庁

撮影処罰法違反などの疑いで再逮捕されたのは、台東区花川戸の自営業・鈴木将博容疑者（56）です。

鈴木容疑者は今年7月、東京・足立区にあるアパートの敷地内に2回侵入し、窓の隙間から住人の女性（20代）の裸をスマートフォンで動画撮影した疑いがもたれています。

鈴木容疑者は今年9月に同じ女性の部屋に侵入し、体を触るなどのわいせつな行為をしようとした疑いで先月、逮捕されていました。

鈴木容疑者は取り調べに対し、黙秘しているということです。

鈴木容疑者のスマートフォンからは別の女性2人の裸を盗撮した動画なども見つかっていて、警視庁は余罪を詳しく調べています。