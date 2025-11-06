2025年11月6日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、広島県だけに27店舗を展開するローカルうどんチェーン店「ちから」に注目！

【写真】広島県民熱愛チェーン店のお出汁に、スタジオゲストたちも感動…！



『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛チェーン 極』のコーナーで今回注目したのは、「出汁が抜群においしい」「ちからと言えば出汁！」と県民が自慢する、広島県の人気うどんチェーン店「ちから」。

毎日たった1人の《出汁職人》が全27店舗分の出汁を製造し、「ちから」でしか味わえない、出汁が主役のうどんを提供しているという。

さらに、メニューには和菓子も充実。うどんと自家製の和菓子を楽しむのが「ちから」の定番スタイルだそうで――。

スタジオの試食会に登場すると、ゲストたちもその出汁のおいしさに感動！



沖縄出身・大自然のロジャーも、綱引きの思い出を…（写真提供：読売テレビ）

『綱引きはでーじ楽しいお祭りさ〜！沖縄県民の真実』では、沖縄県民の大イベント「綱引き」に密着！

沖縄県民にとって「綱引き」は、大人も子供も参加する楽しいイベント。なんと、県内の約300カ所で開催されいているという。

その中でも10月に開催される「那覇大綱挽」は、毎年20マン人以上も集まる一大イベント！世界一大きい藁綱としてギネスに登録されているという、全長約172m、重さ約31トン、最大直径1.5mの巨大な綱を、大通りを埋め尽くす大勢の人たちが一斉に引くという。

その大迫力にスタジオのゲストたちもビックリ！そして、なぜかプロレスラーの棚橋弘至とアンガールズ２人が綱引き対決をすることに!? 果たして、勝負の行方は？



初登場のアンジュルム川名凜（千葉出身）と為永幸音（長野出身）（写真提供：読売テレビ）

『ケンミン小さな秘密』のコーナーでは、岐阜県民が大好きな「栗きんとん」に注目。

「栗きんとん」が大好きだという岐阜県民だが、どうやら岐阜の栗きんとんは全国的に知られる栗きんとんとはちょっと違うようで――？

岐阜県内の和菓子店などには、栗をマッシュし、栗の形に整形した栗きんとんが、秋になると並ぶという。

県民たちは「この時期、絶対に食べなきゃダメ！」と言うほど、秋の味覚として定着しているらしい。

スタジオの試食会に登場すると、そのおいしさにゲストたちも大喜び！