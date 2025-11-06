【数量限定】OSAJIのネロリ香る冬ケア♡手と唇を包む限定セラムが登場

敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」から、冬限定の「リトリート ハンド マッサージ セラム ネロリ」と「ベルベット リップセラム ネロリ」が登場します。発売は2025年12月19日（金）。柔らかなオーロラの輝きを閉じ込めた限定デザインに、ネロリやベルガモットの上品な香りをまとった特別なアイテムです。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな冬の限定ケアをチェックして♡

冬の手元と唇に、ネロリの優雅なうるおいを



オサジ ベルベット リップセラム ネロリ（10g／\2,420・税込）は、乾燥しやすい冬の唇にうるおいとツヤを与えるリップ美容液。

繊細なパールがくすみを自然にカバーし、唇本来の美しさを引き出します。

カニナバラ果実油¹やシア脂¹、ウラボシヤハズエキス¹、ラズベリーシードオイル由来成分²を配合。保湿とハリをサポートし、光をまとったような自然な輝きを演出します。

日中のメイク下地としても、夜の集中ケアにも活躍してくれます。

＊1 保湿成分

＊2（ラズベリー種子油/コハク酸トコフェロール）アミノプロパンジオールエステルズ（保湿成分）

マッサージしながらしっとり整うハンドセラム



オサジ リトリート ハンド マッサージ セラム ネロリ（30mL／\2,970・税込）は、角層までうるおいを届けるハンド用美容液。

ヒアルロン酸クロスポリマーNa²や水添レシチン²、擬似セラミド³が、乾燥や紫外線でダメージを受けた手肌をやさしく保護します。

さらりとしたテクスチャでハンドマッサージにも最適。ビタミンPを多く含む青みかんエキス⁴がキメを整え、透明感*¹のある手肌に導きます。

オーロラのように輝く限定ボトルと、冬の夜空を映したグラデーションボックスが特別な時間を演出します。

＊1 潤いによる肌印象

＊2 保湿成分

＊3 スフィンゴモナス培養エキス（保湿成分）

＊4 ウンシュウミカン果実エキス（保湿成分）

2ステップで贅沢な冬のハンドケアを



リトリート ハンド マッサージ セラム

リトリート ハンド モイスト クリーム

「リトリート ハンド マッサージ セラム」でマッサージした後に、「リトリート ハンド モイスト クリーム」（50g／\2,970）を重ねれば、水分と油分を同時にチャージ。

まるでフェイシャルケア後のようなしっとり感が持続します。

香りはアオモジ・ラベンダー・ゼラニウムをブレンドした安らぎの調香。深呼吸したくなるような心地よさで、冬の手肌をやさしく包み込みます。

1年を締めくくる癒しのご褒美ケアを



オーロラのきらめきとネロリの香りに包まれるOSAJIの冬限定セラム。日々頑張る自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。

12月19日（金）より、OSAJI直営店・公式オンラインショップ・一部取扱店で数量限定発売。手と唇にやさしい光を添えて、一年を穏やかに締めくくってみてはいかがでしょうか♡