寒さ対策って足が重要なんですよ。夜、靴下履くの忘れたままアレコレしてると、さぁ寝ようと思ったときに足が冷えてぜんぜん眠れない！ 足が温まるまで眠れない！ てことで、日中から足元ポカポカ対策したいです。

ユニークな家電を多く世に出しているサンコーから、ヒーターを内蔵したブーツが出ています。ブーツの中、インソールにヒーターが内蔵されており、体温ではなく人工的にポカポカ発動。ポカポカ具合は強（約55度）、中（約45度）、弱（約37度）と段階調整が可能。

ポカポカの電源はUSBからの給電式。ブーツの外側にポケットが付いているので、ここにお手持ちのモバイルバッテリーを入れてつなぐ仕組みです。バッテリー持ちは仮に5,000mAhのモバイルバッテリーだった場合、強で4時間、中で6時間、弱で8時間程度。

そもそもブーツの内側が足首まで起毛ボアのフワモコなので、ある程度温まったら電源オフでもいいかも。

靴底はゴムソールなので、ちょっとそこまでのご近所外出なら大丈夫ですね。

サイズはS（25から26cm）とM（27から28cm）の2サイズ展開。色はブラウンのみ。価格は4,980円です。

