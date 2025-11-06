「平成一桁ガチババア大歓喜」人気芸人、平成男子に大変身！ 「リプトンのレモンティー持ってそう」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのマネジャーは11月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーのすがちゃん最高No.1さんが“平成男子”に変身した姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1が平成男子に大変身！
ファンからは「バズり確定」「想像を超えるイケメン!!」「ビジュが良すぎる」「かっこよくて悔しい」「平成一桁ガチババア大歓喜」「リプトンのレモンティー持ってそう」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「かっこよくて悔しい」同アカウントは、2枚の写真を投稿。すがちゃん最高No.1さんのモデル撮影時のオフショットのようです。学校の制服のようなファッションに、センターパートで襟足が外に跳ねたヘアスタイル。平成の男子学生のような姿に変身しています。
メンバー・信子さん「控えめに言って最高なんだが」メンバーの信子さんは、この投稿を引用し「は？？？？？？？？？ 控えめに言って最高なんだが。なんでいつもこれじゃないわけキモ。ずっとこれでいろや」とコメント。相方からもこの姿は好評なようです。今後の活躍にも期待したいですね。
