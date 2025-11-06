読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第6話が11月6日に放送予定です。

【写真】イズミを演じる林芽亜里さん20歳のバースデーを祝う3人

本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。

主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子さん。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠さん。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里さんが演じています。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優さん。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久さんが発表されています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫さんが、ドラマのために書き下ろした『The rose』です。

＊以下11月6日放送回のネタバレを含みます。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜前回のあらすじ＞

「ベイビー★スターライト」のプロデューサーを河都（城田優さん）が務めることになった。

6周年記念ライブの開催も決定し、テルマとイズミは「完全に流れが来ている」と大興奮。河都との《過去》があるルイだけは、彼のことを信じ切れずにいた。

2人の被害者の写真を所持しており、連続殺人事件との関連が疑われる久保の行方はいまだにわからなかった。望月は、久保の部屋にあった「クラブ ガーデン」と書かれた名刺が気になっていて……！？

そんなある日弁護士の矢崎（増田貴久さん）と、河都の妻・麗子（加藤ローサさん）が「ベビスタ」の3人の元にやってくる。

ルイと河都が車内で接近している写真を提示した矢崎は、「ルイさん、不倫していますよね、河都さんと」と追及。

さらに矢崎は、7年前河都が借りたマンションにルイが住んでいた事実も告げて……。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜第6話のあらすじ＞

「羽浦（田村健太郎）の死体が見つかった。君たちがやったんだね？」

河都は、羽浦が開催した接待の日の夜について、ルイに語り始めた。

ルイたちがレンタカーを借りて山に向かったことや、羽浦はそこにいるということを言い当てた河都は、「ベイビー★スターライト」のメンバー全員が失踪に関与していると宣言。今後どうするかはメンバーで話し合うようルイに言い渡した。

河都と抱き合っている写真がSNSに投稿され、不倫疑惑が持ち上がったルイだが、それは「ベビスタ」を守るためにルイ自身がやったことだった。

ところが、テルマとイズミには事情を明かしておらず、2人との関係は距離ができていた。

そんな中、ついにルイはアイドルを辞める決意を告げることに――。

一方、警察では、逮捕した久保（水間ロンさん）の取り調べの結果は芳しくなかった。久保は連続殺人事件の否認を続けている状況で、押収したスマホからも事件に関連するものは出てこなかった。

被害者たち全員が登録し働いていたエスコートクラブ「ガーデン」について調べていた望月（曽田陵介さん）だが……！？