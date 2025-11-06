58歳・年収400万円女性「純金積立を毎月5000円」継続5年目の評価額は？
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、子ども（30歳）、両親（82歳、80歳）
▼金融資産
年収：400万円
預貯金：100万円、リスク資産：200万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：120万円
・上場投資信託（ETF）：50万円
・純金積立：30万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・純金積立：2021年から
・eMAXIS Slim 全世界株式／NISA：期間不明
・SBI・V・S&P500インデックス・ファンド／NISA：期間不明
2021年から、毎月「5000円」の純金積立を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、「元本24万円→評価額30万円」と、積み重ねが利益を生み出している様子です。
他にも複数の商品を運用しているそうで、その中でも金は「価格変動が比較的穏やかで、開始1年目はプラス1〜2％、2年目以降は年平均約3％程度で安定的に増加した。（5月時点で自身の）ポートフォリオ全体のリスク低減に貢献」していると説明しています。
投資においては「ドルコスト平均法を徹底し、市場状況にかかわらず積み立てを続ける」と決めていると投稿者。
新NISAについては「つみたて投資枠のみを利用し、年間120万円の非課税枠を最大限に活用」していると教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
58歳・年収400万円女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は福岡県に住む58歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
58歳・年収400万円女性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？積立投資を始めてからは「資産が継続的に増え、老後資金への安心感が得られた」とのこと。リスク資産が「老後資金としての目標額に達したら、一部を現金化して、残りは長期保有する予定」だと言います。
