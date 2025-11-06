「朝は時間がないから」と、朝食を抜いたり軽く済ませたりしてはいませんか？ 医師の鎌田實先生は、「健康を考えるなら、朝メシこそ栄養バランスのよい食事をとらなければない」と語ります。そこで今回は、そんな鎌田先生の著書『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』から抜粋し、再編集してお届けします。

【画像】夜遅く食べると太りやすいワケ

* * * * * * *

夜食べると太りやすい

「夜遅く食べると太りやすい」などといわれますが、これは事実です。ここには体内時計の存在が関わっています。

2種類ある体内時計のうち、親時計（※）は、睡眠・覚醒のリズムや体温のリズム、血圧のリズム、ホルモン分泌のリズムなどをつくり出します。

一方、肝臓などの子時計（※）は、おおまかにいうと、朝は活動のためのエネルギーをつくり、夜は余ったエネルギーを脂肪として蓄えようとします。

つまり、朝メシはエネルギーに換わりやすく、夕メシ（夜の食事）は、体脂肪になりやすいということです。

夜遅い食事が肥満を招きやすいのは、ビーマルワンという時計遺伝子が関わっています。ビーマルワンは、脂肪の合成を促進する時計遺伝子で、夜遅い時間に活発になることがわかっています。そのため、同じカロリーをとっていたとしても、夜遅く食べるほうが太りやすいのです。

もう１つ、夜遅く食事をとると、メラトニン（睡眠を調節するホルモン）の分泌が増加します。メラトニンが増加すると、インスリンの分泌が抑制されるため血糖値が上昇し、これも余ったエネルギーを脂肪として貯め込みやすくします。

２次会の後のシメのラーメンも太る原因の１つです。お酒を飲むと脱水が起こるため、のどが渇くことがあり、シメのラーメンが食べたくなるのです。

ぼくはカツ丼やラーメンを食べてもいいという健康法を提唱しています。でもそれは、できればランチとか、朝ラー（朝のラーメン）のほうがよいのです。

朝ラーをすすめると、「朝からラーメンかよ！」と、朝ラーを軽蔑していろいろなことをいう人がいますが、シメのラーメンより朝ラーのほうがはるかによいのです。

昼ラーメンもたまにはよいでしょう。高齢者はむしろ１カ月に１回ぐらいラーメンやカツ丼を食べてよいと、ぼくは考えています。いけないのはビーマルワンの活動しやすい時間帯に、ラーメンを食べること。夜食にこういうものを食べることは、時間栄養学の点からも、かなり問題があるということを理解してください。

※親時計…脳内に存在する体内時計のこと

※子時計…心臓や肝臓や胃、大腸、腎臓など全身のあらゆる臓器に存在する体内時計のこと

朝メシ抜きは脳出血のリスクが上がる

朝メシを抜くと、いろんな病気のリスクが高くなります。

朝メシを抜くと、高血圧や糖尿病、脂質異常症のリスクが上がることが知られています。とくに血圧は、空腹感からくるストレスによって上昇しやすくなるといわれています。



『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』（著：鎌田實／エクスナレッジ）

国立がん研究センターの報告では、朝メシをとらない食習慣の人は脳出血を起こしやすいという結果が出ています。45歳から74歳の男女８万人を平均13年間追跡して明らかになりました。

これによると、朝メシを週０〜２回しかとらない人の脳出血の危険度は、朝メシを毎日食べる人に比べて、36％も高くなることがわかりました。

朝メシ抜きで朝の血圧が上がりやすくなり、その結果、脳出血を起こすリスクが高くなるのではないかと考えられています。

血糖値スパイクで糖尿病も悪化

朝メシを抜くと、午前中いっぱい空腹感が続くので、昼メシを早食いし、一気に食べてしまいがちです。

空腹感がやってくるときは血糖値が下がっています。そのときに、昼食を急いで食べると、今度は血糖値が急上昇します。

すると急上昇した血糖値を下げようと大量のインスリンが分泌されます。その結果、インスリンの分泌能力が低下し、糖尿病を発症しやすいのです。

また朝メシを抜くと、昼メシ後に血糖値スパイクが起こるといわれています。朝メシを抜くと午前中は血糖値が低い状態が続いていて、昼メシを食べると血糖値が急上昇します。このような血糖値が急激に上がったり下がったりすることを血糖値スパイクといいます。

血糖値スパイクが起こると、そのたびに血管を傷つけ、動脈硬化を進めます。さらに動脈硬化が進むと、脳卒中（脳出血や脳梗塞）や心臓病（虚血性心疾患）のリスクを高めます。

血糖値スパイクを避けるには、朝メシを抜かず、３食規則正しく食事することが大事なのです。

健康的な食生活を実行するには意識改革が必要

一般に、血糖値の問題も肥満の問題も、１日の総摂取カロリーが影響していると思われがちです。しかし、これは大きな誤りです。

朝メシを抜けばその分、カロリーが減るから、やせられるのではないかと思う人がいます。またそのほうが血糖値を上げないですむのではないかと思う人もいますが、これも大きな誤りです。朝メシを抜いたほうが太りやすいし、血糖値も上がりやすいのです。



＜『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』より＞

健康的な食生活を実行するには、意識改革が必要です。例えば、サイダーやコーラなどの炭酸飲料をよく飲んでいる人がいますが、これらの清涼飲料水には砂糖が角砂糖換算で10〜15個ぐらい入っているものが珍しくありません。

飲むヨーグルトにも砂糖がたっぷり入っているものがあります。ヨーグルトは体によいと思っている人が多いと思いますが、砂糖たっぷりのヨーグルトでは血糖値を必要以上に上げてしまいます。それでも飲みたいという人は、甘くない飲むヨーグルトを探してみたらどうでしょう。

※本稿は、『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』（エクスナレッジ）の一部を再編集したものです。