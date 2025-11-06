岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第4回が11月6日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】なつみが再会したのは…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月6日放送回のネタバレを含みます。

第4回あらすじ

ある日の夕方、バイト帰りのヒロト（岡山天音）は、阿佐ヶ谷駅前でなつみ（森七菜）に遭遇する。

なつみは、相変わらず友達ができず、大学をサボって阿佐ヶ谷の街をあてもなくぶらぶらしていたのだ。

いつものんきな様子のヒロトに「悩みはないの？」と聞くと、ヒロトの答えはなつみの思いがけないものだった。

久しぶりに行った大学でなつみは、酔いつぶれていた時に水をくれた横山あかり（光嶌なづな）に再会する。