「可愛すぎて大変」倖田來未、家族でフロリダのユニバ満喫「どこで撮っても本当に画になる」「ジャケ写みたい」
歌手の倖田來未さんは11月5日、自身のInstagramを更新。家族でアメリカ・フロリダ州オーランドにあるユニバーサル・スタジオ・フロリダを訪れたことを報告し、プライベートショットを公開しました。
さらに、アメリカのプロレス団体WWEに所属するチーム「ワイアット・シックス」とコラボレーションしたハロウィン限定イベントも開催されていたようで、「夜は、ハロウィンナイトで、白目でした 9時から夜中の1時まで遊んだのであった」と大満喫した様子を報告しています。
この投稿には、ファンから「可愛すぎて大変」「楽しそうでなにより 満喫できたかなぁー？？？それにしても可愛い」「スポンジボブのリュックかわゆいー」「kingdomのアルバムジャケ写みたい」「どこで撮っても本当に画になるねぇ」と、称賛の声が多数寄せられました。
フロリダのユニバを満喫！倖田さんは「universal studio Florida！！！HALLOWEEN HORROR NIGHTS 2025 ユニバ行ってきたよー」とつづり、10枚の写真と1本の動画を掲載。自身は、ジェラシックパークのTシャツにミニ丈のボトムスとニーハイソックスを合わせ、腰にチェック柄のシャツを巻いたコーディネートを披露しています。また、「あたしの推しは、シンプソンズとスポンジボブ」とのことで、スポンジボブのリュックを持った姿や、シンプソンズのブースで笑顔を見せる場面も。
プロレス選手との交流も倖田さんは4日にも、今回のアメリカ旅行についてInstagramに投稿。元女子プロレスラーの坂井澄江さんや、元WWE・US王者のマット・リドル選手など、プロレス選手たちとの交流があったことを明かしています。さらに、同日に公開された別の投稿では、選手たちとマットトレーニングに励む姿も見られ、アメリカで充実した時間を過ごしていたことが伝わってきます。
