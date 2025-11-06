北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）の第5話が11月6日、放送される。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

【写真】心配そうな表情で電話をかけるあん

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、11月6日放送回のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

「たそがれステイツ」に帰ってきた永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）。

そして一緒に暮らし始めることになった孫の凛（和智柚葉）と真（山本弓月）のために、住人たちは「お帰り＆ようこそパーティー」を開く。



（『小さい頃は、神様がいて』／(c)フジテレビ）

凛と真が寝たあと、小倉渉（北村有起哉）とあん（仲間由紀恵）の息子・順（小瀧望）は、消防士になった理由などを一同に打ち明ける。

その話を聞いて、何かが引っかかるあん。

同窓会を思い出したあんは…

翌朝、慎一は気持ちがふさぎ込んでしまっていた。さとこは発破をかけるが、表情が優れないままラジオ体操に向かう慎一。



（『小さい頃は、神様がいて』／(c)フジテレビ）

そこへ「たそがれステイツ」の住人たちがにぎやかにやってくる。さとこが力強く声をかけ、慎一の顔にはようやく笑顔が。

元気にラジオ体操をする一同。一方、樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の映画を撮ることにしたゆず（近藤華）は、二人に一日密着する。

あんはその日の夜、同窓会があることを思い出す。「行けばいいじゃん」と軽く言う渉をにらみ付けるあん。その後、同窓会にまつわる女性の心情について会社で話を聞いた渉は、同窓会から帰ってきたあんに声をかけるが…。

そんな中、翌朝さとこが起きると、凛が突然姿を消してしまい…！？

