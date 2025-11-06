「ちいかわらんど」金沢フォーラス店、11．21誕生！ クセ強めな冬の新商品も発売
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のオフィシャルショップ「ちいかわらんど 金沢フォーラス店」が、11月21日（金）に、「キデイランド金沢フォーラス店」内にオープンする。
【写真】みんなお迎えしたいッ！ 11月21日（金）発売の『ちいかわ』冬の新商品一覧
■購入特典や記念スタンプも
2021年8月に原宿店と大阪梅田店が誕生したことでスタートした「ちいかわらんど」の14店舗目となる「ちいかわらんど 金沢フォーラス店」のオープンが今回決定。「キデイランド金沢フォーラス店」は今年2月14日に誕生したばかりで、オープンから約8ヵ月経った今回、「ちいかわらんど」の進出が決まった。
限定商品などは取り扱わないが、オープン同日に「ちいかわマーケット（オンラインストア）」「ちいかわらんど」ほかでも発売される新商品が登場。
冬らしい白のコーディネートがかわいい「プレゼントフォーユーなぬいぐるみ」や、「オデ雪だるまなぬいぐるみ」「チキンになっちゃったマスコット」「トナカイぬいぐるみ」など、クセ強めな冬のラインナップがそろう。
また、購入額に合わせてもらえる購入特典も用意。さらに、店名が入ったオープン記念スタンプも設置される。
