JR東海道線は、11月6日朝から静岡県内の広い範囲で運転を見合わせました。午後0時現在も富士駅と掛川駅の間で見合わせていますが、午後1時頃に運転を再開する見通しです。

【写真を見る】始発から東海道線の上下が運転見合わせとなっているJR静岡駅＝静岡市・11月6日朝

＜中井秀カメラマン 午前10時頃＞

「焼津駅の西側500メートルくらいの所でしょうか。こちらの列車が運転見合わせの原因となった列車と思われます」

JR東海によりますと、6日午前2時半頃、東海道線の焼津駅と西焼津駅の間を走っていた下り回送列車でパンタグラフに異常が見られ、運転を停止しました。

これを受け、県内の全ての車両点検を実施したため、東海道線は、始発から熱海駅と豊橋駅の間で上下ともに運転を見合わせました。

午前10時頃に熱海駅と富士駅の間、掛川駅と豊橋駅の間で運転を再開しましたが、6日朝の静岡駅は通勤客や通学客で混雑しました。

＜利用客＞

「調べないで多分大丈夫だろうと思って来たので、そうしたらこういう状況で、ちょっとびっくりしています」

東海道線では、5日夕方にも、列車のパンタグラフに異常が起き5時間にわたって運転を見合わせていて、JR東海は、原因と2つのトラブルの関係性を調査しています。