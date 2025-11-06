「最後は君を選びたいんだ」甘い言葉で…数百万円　ホストクラブの女性客に性風俗店を紹介か　スカウトやホスト7人を逮捕

ホストクラブの女性客を性風俗店に紹介し働かせたとして、大阪府警は男７人を逮捕しました。



職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市西区の会社役員・山本慎二容疑者（３５）ら男７人です。



警察によりますと、山本容疑者らは、おととし７月から去年７月にかけて、２０代と３０代の女性２人を性風俗店に紹介して働かせた疑いが持たれています。



山本容疑者はスカウトグループの代表で、その従業員やホストらと共謀し、ホストにはまった女性を集め、売掛金を返済させるため、パパ活や性風俗店での仕事を紹介したとみられています。



