「最後は君を選びたいんだ」甘い言葉で…数百万円 ホストクラブの女性客に性風俗店を紹介か スカウトやホスト7人を逮捕
ホストクラブの女性客を性風俗店に紹介し働かせたとして、大阪府警は男７人を逮捕しました。
職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市西区の会社役員・山本慎二容疑者（３５）ら男７人です。
警察によりますと、山本容疑者らは、おととし７月から去年７月にかけて、２０代と３０代の女性２人を性風俗店に紹介して働かせた疑いが持たれています。
山本容疑者はスカウトグループの代表で、その従業員やホストらと共謀し、ホストにはまった女性を集め、売掛金を返済させるため、パパ活や性風俗店での仕事を紹介したとみられています。
ほかの男らは「名古屋の性風俗店に紹介したことは間違いありません」と認める容疑者や、「紹介して働かせるようなことはしていません」と否認する容疑者もいるということです。
被害にあった女性２人は、初回は３０００円でホストクラブを利用していましたが、ホストの男から「俺は君を大切にする」「借金してでも俺を応援してくれ、最後は君を選びたいんだ」などと甘い言葉を掛けられるうちに高級シャンパンを開け始めたといいます。
被害女性は、計４００万円つぎ込んだ、などと話していて、「優しい言葉をかけるとお金を出してくれるＡＴＭだと思っていたのではないか。ホストもスカウトも許せません」などと話しているということです。