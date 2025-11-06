郵船、今期経常を21％下方修正、配当も10円減額

日本郵船 <9101> [東証Ｐ] が11月6日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比56.1％減の1268億円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の2400億円→1900億円(前期は4908億円)に20.8％下方修正し、減益率が51.1％減→61.3％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比68.7％減の631億円に大きく落ち込む計算になる。



業績悪化に伴い、今期の年間配当を従来計画の235円→225円(前期は325円)に減額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比59.0％減の670億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の7.5％→5.2％に悪化した。



