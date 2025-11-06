妻夫木聡＆“ハマの番長”三浦大輔氏の意外な2ショットに反響「こんな遭遇あるんですね」「馬繋がりですね」
“ハマの番長”こと横浜DeNAベイスターズ前監督の三浦大輔氏（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。“久しぶりに遭遇”したという、俳優の妻夫木聡（44）との2ショットを披露した。
【写真】「馬繋がりですね」三浦大輔氏が公開した妻夫木聡との2ショット写真
自身も競馬を趣味とし、馬主でもある三浦氏は「久しぶりに 妻夫木くんと遭遇！毎週見てるよー 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』 ヨ・ロ・シ・ク!!」とつづり、スーツ姿の妻夫木と笑顔の2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「毎週展開が楽しみでハマってます。こんな遭遇あるんですね」「もしかしてドラマ出ます？」「ロイヤルファミリー私も毎週みてます〜。2人とも素敵です」「番長の弟さんも俳優だから、番長もイケるぞ」「番長出演もヨ・ロ・シ・ク」「あら！番長！イイツーショット」「馬繋がりですね」などのコメントが寄せられている。
