原田龍二、岡山県「津山三十人殺し」現場で衝撃の心霊体験 「うわぁぁ」「まだいるんですね……」と騒然
俳優の原田龍二が、4日放送のABEMA番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』第3回で、自身のYouTube取材中に体験した“実録心霊エピソード”を告白した。語られたのは、昭和初期に岡山県で発生した大量殺人事件「津山三十人殺し」の現場で起きた、戦慄の出来事だった。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、登録者数380万人を超える都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務める人気シリーズ。都市伝説を愛する著名人たちが集まり、歴史的事件や未解明の噂を“愛と浪漫”をもって語り合うエンタメトーク番組だ。今回のテーマは「あの事件の裏側で囁かれる都市伝説SP」。小木博明（おぎやはぎ）、ゆうちゃみ、原田がゲスト出演し、事件と噂の真相を語り合った。
自身のYouTubeチャンネルで数々の心霊スポットまわる原田が、その取材で訪れたという「津山三十人殺し」の現場での衝撃の心霊体験を告白。昭和初期に岡山県の小さな集落で発生、一晩で30人の命が奪われた戦前最大級の殺戮劇と言われる「津山三十人殺し」。原田は、その後犯人が自決した荒坂峠を訪れたという。
取材には、悪霊を退けるという力を持つ“降魔師”・阿部吉宏氏が同行しており、荒坂峠に到着した直後、阿部氏が「ここに犯人がいます」と霊的な気配を察知し、別の霊感を持つ若手スタッフも顔面蒼白で「僕も見ました」と証言。
さらに、阿部氏から「背後から（犯人が）原田さんに取り憑こうとしている」と警告され、急いで車中に避難したと、その緊迫した現場を語った原田。その後、撮影した映像を地元関係者に見せたところ「犯人が自決した場所はまさにその地点」と指摘されたといい、スタジオは「うわぁぁ」「まだいるんですね……」と騒然となった。
