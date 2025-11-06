モスバーガーにアボカドをぜいたくに使用した『アボカドバーガー』が登場 濃厚かつさっぱりとした味わいに
モスフードサービスは、12日から来年1月下旬まで、全国のモスバーガー店舗にて、アボカドをぜいたくに使用した『アボカドバーガー』を期間限定で販売する。
【写真】昨年爆売れした『熱々（あつあつ） おさつボール』
同社では近年、年末年始に合わせて、1年間頑張った自分へのご褒美として楽しめる、ぜいたく感のある商品を販売。昨年はアボカドをたっぷりと使用した『新とびきりアボカド』を販売し、女性を中心に好評だった。そこで今年は、「もっとアボカドを味わいたい」という声に応えるため、昨年以上にアボカドの味わいを感じられる新商品『アボカドバーガー』を発売する。
「森のバター」とも呼ばれ、美容・健康意識の高い人から支持を集めるアボカドは、クリーミーな食感と栄養価の高さから、ハンバーガーの具材としても常に高い人気を誇っている。今回は、アボカドの満足感はそのままに、よりアボカド自体の味を感じられるようソースを見直すと同時に女性でも食べやすいボリューム感にし、さらに昨年よりも手ごろな価格でお得感のある商品に仕上げた。アボカドにレタスやトマトを合わせることで、濃厚かつさっぱりとした味わいを楽しめる。
また、ボリュームもしっかりとほしい人に向けて、パティが2枚の『ダブルアボカドバーガー』も同時に新発売する。
■商品詳細（価格は全て税込）
『アボカドバーガー』590円
レタスとトマトの上にパティ、大きめにダイスカットしたアボカドを乗せ、そこにほかの食材と一体感を生む特製のオリジナルソースを合わせることで、食べ応えと濃厚な口溶けを両立。マヨネーズをベースにしたオリジナルソースには、コリアンダーやオレガノなどのスパイスに加え、隠し味にレモン果汁を使うことで、さっぱりと爽やかな味わいに仕上げた。
『ダブルアボカドバーガー』750円
アボカドバーガーのパティを2枚重ねた、よりぜいたく感を増した商品。クリーミーなアボカドと一緒にボリューム感もほしい人に向けた一品となっている。
