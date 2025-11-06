■台風26号

6日(木)午前3時にマリアナ諸島で台風26号が発生しました。今後は発達しながら西よりに進む予想です。来週は沖縄などに影響が出るおそれがありますので、今後も最新の情報にご注意ください。

◎全国の天気

晴れる所が多いでしょう。午前中、雲が多かった関東南部も、午後はゆっくりと晴れ間が広がりそうです。一方、北海道は天気が下り坂で、夜は広い範囲で雨が降り出す見通しです。札幌も夕方以降は雨が降るかもしれません。

◎予想最高気温

西日本と東日本では、前日より高い所が多いでしょう。名古屋は前日より6℃も高い22℃、大阪は4℃高い21℃、鹿児島は4℃高い25℃の予想です。東京も前日と比べると3℃高くなりますが、19℃で日差しが控えめですので、北風が少しヒンヤリと感じられそうです。札幌は15℃、仙台は18℃、新潟は19℃で前日と同じくらいの予想です。

◎週間予報

7(金)は立冬です。寒気が流れ込む北海道は平地でも雪が降り、積もる所があるでしょう。湿った滑りやすい雪で、車でのスリップ事故が起こりやすくなりますので、積雪や路面凍結に注意をして、慎重な運転を心がけましょう。

関東から西日本は、7日(金)、8日(土)と晴れる見込みです。7日(金)は北風が強めに吹くでしょう。9日(日)は広い範囲で雨が降る予想で、各地でまとまった雨となりそうです。なお、沖縄は来週中頃から台風の影響にお気をつけください。