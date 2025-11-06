ロイター通信はパレスチナ自治区ガザ地区の治安維持などを担う国際安定化部隊の設置などに向け、アメリカ政府が5日、国連安全保障理事会の一部の理事国にトランプ大統領の和平計画に関する決議案を共有する予定だと報じました。

トランプ大統領が示すガザ地区の和平計画を巡っては、「第1段階」でイスラエルとイスラム組織ハマスが合意し、人質の遺体返還などが行われています。

こうした中、和平計画の「第2段階」としてガザ地区の治安維持などを担う国際安定化部隊の設置について、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は3日、アメリカ政府が、来年1月までに最初の部隊を展開させ、少なくとも2年間の活動期間を認めるよう求める決議案を国連安全保障理事会の複数の理事国に共有したと報じました。安保理で今後、数週間以内に採択することを目指すとしています。

またロイター通信によりますと、決議案には国際安定化部隊を設置する「平和評議会」をガザ地区の暫定統治機構として承認する内容も含まれており、5日遅くにも理事国15か国のうち10か国に共有されるということです。

この国際安定化部隊を巡っては、部隊を派遣する国をめぐりネタニヤフ首相が「どの国の部隊を受け入れるかはイスラエルが決定権を持つ」と述べていて、今後の調整では難航も予想されます。

国連のグテーレス事務総長は4日中東のテレビ局「アルジャジーラ」の取材に対し、「部隊は、ガザ地区の当事者や住民の対応を行うために、 完全に国際的な正当性を持つことが重要だ」とガザ地区の住民のための部隊となることを求めました。