「ハイタッチ忘れちゃった？」という飼い主のコメントと共に投稿された、ハスキーの“想定外の動き”に、「これはこれでカワイイw」と話題になっている。

【映像】ハスキーが“アゴ乗せ”する瞬間（実際の映像）

投稿したのは、シベリアンハスキーのアポロくん（4歳）の飼い主（@Apollo_Husky_12）。動画には、飼い主がハイタッチを要求するとまさかの“アゴ乗せ”をするアポロくんの姿が映っている。アポロくんと一緒に住んでいるコスモくん（3歳）は、日常的にこれまで覚えてきたコマンドを成功させておやつをもらっているそうだ。今回の「ハイタッチ」も、子犬のころから何百回も出している合図なのだという。

芸やコマンドを覚えるのが得意なアポロくん。この日は間違えてアゴを乗せてしまった真相を飼い主に聞いてみると、「アポロは興奮したり、とりあえずおねだりをする時に、アゴ乗せをする癖があります。今回は新しいおやつの匂いに興奮してしまったのだと思います」と話している。

投稿を見た人からは、「これはこれでカワイイw」「かわいいから、ヨシ！」「かわいいから無問題」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）