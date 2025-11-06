炊き立てご飯がお店みたいな『ふっくら粒立ちご飯』になるほぐし方と盛り付けとは？

炊飯器のブザーが鳴ったら、その先が腕の見せどころ。毎日のごはんをもっとおいしくするには、炊き上がり後のひと手間が肝心です。

お米マイスター・西島豊造さんに教わる、ご飯のおいしいほぐし方と盛り付け方。プロの知恵で、炊きたてのごはんがいっそう楽しみになりますよ！

おいしいご飯のほぐし方

蒸らしが終わったら、すぐにふたを開けてご飯をほぐすべし！

（1）ご飯を4分割にする。

（2）1/4を残り3/4の上にふわりと返してのせる。

（3）ご飯一粒一粒を切り離すようにやさしく広げる。このとき、ご飯粒をつぶさないよう注意。空いた場所に、適宜ほぐしたご飯を広げながら、同様にあと3回繰り返す。

蒸らし時間がプログラムされている炊飯器の場合、ブザーが鳴ったらすぐにふたを開け、余分な蒸気を逃がして。そのまま放置すると蒸らしすぎになるので注意しましょう。

おいしいご飯の盛り方

しゃもじにのせたご飯を茶碗にスライドさせるように盛る

ほぐし終わったご飯は、一粒一粒が立っていてふっくら。茶碗に盛る際は、ご飯粒をつぶさないようやさしくしゃもじですくい、そのままの形を保って茶碗へすべらせるようにそっと盛ります。

これはNG！

ご飯を茶碗に押しつけないで。お弁当も同様に。むやみにさわるのは禁物ですよ。

今日からさっそく試して、おいしい炊きたてを楽しんでください！

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）

教えてくれたのは……西島豊造さん

五ツ星お米マイスター。米穀店「スズノブ」代表取締役。お米の産地と消費者をつなぐパイプ役として、地域のブランド米づくりや地域活性化に尽力。メディアにも多数出演し、お米情報を発信中。