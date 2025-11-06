テクニカルポイント ドル円 １０日線ポイント
155.00 エンベロープ1%上限（10日間）
154.91 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.97 現値
153.47 10日移動平均
153.01 一目均衡表・転換線
152.49 21日移動平均
151.93 エンベロープ1%下限（10日間）
150.54 一目均衡表・基準線
150.08 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
148.49 100日移動平均
148.21 一目均衡表・雲（上限）
148.00 一目均衡表・雲（下限）
147.73 200日移動平均
１５３円台半ば割れに控える１０歌仙が目先のサポート。
