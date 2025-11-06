155.00　エンベロープ1%上限（10日間）
154.91　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.97　現値
153.47　10日移動平均
153.01　一目均衡表・転換線
152.49　21日移動平均
151.93　エンベロープ1%下限（10日間）
150.54　一目均衡表・基準線
150.08　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
148.49　100日移動平均
148.21　一目均衡表・雲（上限）
148.00　一目均衡表・雲（下限）
147.73　200日移動平均

１５３円台半ば割れに控える１０歌仙が目先のサポート。