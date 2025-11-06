【北欧通貨】ドル高クローネ安継続か、今日の理事会は据え置き見込み=ノルウェークローネ



ドルクローネは先週１０．００を挟んでの振幅から３０日に９．９５台を付けるも反発。その後はドル高が強まり昨日１０．２５に迫った。その後は少し調整。今日の理事会は政策金利が据え置かれる見込み。ノルウェー中銀はもともと利下げに慎重で、インフレを受けて４．５０%まで引き下げて金利の調整は今年６月から、７月の据え置きを挟んで前回９月に２回の利下げで４．０%としたが、今後については緩和ペースを鈍化すると、慎重な姿勢を見せており、今回は据え置きで見通しが一致している。

対円では昨日の円高局面で１４円９４銭台まで下げた後、１５円１０銭台を回復。その後は１５．０５－１５．１０レンジを中心とした推移。





USDNOK 18.208 NOKJPY 15.794

外部サイト