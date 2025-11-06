川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、「懐かしい第二の故郷」だという六本木の思い出を綴りました。

【写真を見る】【 川粼麻世 】 「第二の故郷」六本木の思い出語る 「自分の人生で焼鳥の味はこの店から始まった」





川粼さんは、「昨日は六本木で友達の還暦パーティーでした 主役からの御要望で持ち歌の『無条件』を歌ったよ」と投稿。パーティーには高校時代の同級生と一緒に参加していたそうです。









パーティー後、川粼さんは20歳の頃から通い続けている居酒屋を訪問。友人の中には37年ぶりに店を訪れた人もいたといいます。同店は故・志村けんさんと共に通っていた思い出の場所で、「一緒に店で年越しをした懐かしい思い出もある」と振り返りました。









「自分の人生で焼鳥の味はこの店から始まった」と語る川粼さん。鶏肉が好きではなかった20歳の頃、この店で「酒と焼鳥の美味さ」に目覚めたそうです。









「うなぎ串も唸る程美味い 懐かしいさつま揚げもホクホクで美味い」と当時と変わらない味に舌鼓を打った様子がうかがえます。









川粼さんは13歳で上京し、所属事務所や合宿所が六本木駅近くだったことから、六本木を「懐かしい第二の故郷のように感じる」と表現。「また居酒屋『ちょっと』で懐かしい仲間達と行くのも良いね」と締めくくっています。









