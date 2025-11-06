【舌噛んだときと大体いっしょ】 11月6日連載開始

マンガ制作会社シュークリームの編集部が手掛けるマンガレーベル「OUR FEEL」は、「明日ちゃんのセーラー服」の著者である博氏によるマンガ「舌噛んだときと大体いっしょ」の連載を11月6日より連載開始する。

本作は筆を折ったマンガ家と編集者が織りなす、手探りな再生と絆の物語。著者にとっては初の女性向けレーベル作品となる。

【「舌噛んだときと大体いっしょ」あらすじ】

情熱に溢れ、自他共に認める元気印の漫画編集者、黄色とおり。

ある日、何年もアプローチし続けてきた漫画家・トールから初めて会いたいと誘いを受けて張り切る黄色だったが、当日目前、トールがSNSで「漫画家やめます」と発信したことを知り…！？

名古屋で育児をしながら漫画を描く2人の作家のスペシャル対談

また、今回の更新より「OUR FEEL」の紙コミックスである「OUR FEEL COMICS」の創刊を記念して、「たぶんここから始まる恋」のねむようこ氏と「ふつうの女の子」の蒼井まもる氏によるスペシャル対談が公開される。

名古屋を拠点に、育児をしながら漫画を描き続けているという共通点を持つ2人の作家。実は“ご近所”だったという不思議な巡り合わせを生んだ、リアルで温かい創作トークを全4回に渡って掲載する。

蒼井まもる氏「ふつうの女の子」。12月16日に第1巻と第2巻が同時発売される