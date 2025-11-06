　11月6日、U-17日本代表はU-17ワールドカップの第2戦に臨む。U-17ニューカレドニア代表との試合を前に、MF野口蓮斗(広島ユース)は静かに闘志を燃やしていた。

　野口は今回の代表チームが動き出した当初からのメンバーであり、アジアの予選でも中軸を担ってきた選手だ。それだけに、「1試合目のスタメンでないとわかったときは相当な悔しさがあった」と振り返る。

　ただ、そこで不貞腐れたということではない。「勝てるためには自分のやるべきことをやるしかないと思ってもいたので、そういうときの振る舞いとかは良かった」とベンチメンバーとしてチームを支え、初戦勝利に貢献してみせた。

　その上で、第2戦に向けてはこう語る。

「1戦目を外から見ていたら、より一層『W杯に出場して活躍したい』という気持ちが高まりました。『やってやろう』という気持ちだし、明日(6日)は頑張りたいです」

　初戦でポルトガルと当たったニューカレドニアは、最終的に1-6と大差を付けられたものの、先制点は奪い取っていた。身体的に恵まれた選手もおり、野口は「隙を見せないことが大事」と強調する。ロングボールのこぼれ球への対応などは「守備で一番重要なところになると思っている」とも語った。

　その上で、やはり野口が見せたいのは攻撃面での違いだ。「ブロックを引いてくる時間もあると思いますが、じれずにやっていければ」と語りつつ、「今日も練習から狙っていましたし、打っていきたい」とミドルレンジからの“一発”も狙っていきたい考えだ。

「雰囲気とかから、やっぱり普段の国際大会とは違いますし、もう町全体がW杯みたいな雰囲気もあるんで、楽しくやれてる」と語る広島の司令塔が、日本に開幕2連勝を引き寄せる。

(取材・文　川端暁彦)