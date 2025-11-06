2026年3月10日より世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン3に、ショロ・マリデュエニャがエース役として出演することが発表された。

『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎による同名コミックを実写ドラマ化した本作は、伝説の“海賊王”ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。

そしてシーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島...…とアラバスタ王国への道のりが紡がれていく。

シーズン2の配信開始よりも前にシーズン3の制作もすでに決定しており、まもなく南アフリカ・ケープタウンにて撮影が開始される予定。そしてシーズン3から姿を現すのが、原作では巻タイトル“エース登場”で初登場を果たした、ルフィの頼れる兄貴エース。演じるのは、Netflixシリーズ『コブラ会』でメインキャストのミゲル役を務め、DC映画『ブルービートル』では主人公のブルービートルことハイメを演じたマリデュエニャだ。

マリデュエニャのInstagramにて公開された映像の中では、イニャキ・ゴドイの「兄弟、現場で会おう!!」という“弟”の呼びかけに応じ、“兄”マリデュエニャが「ああイニャキ、やろうぜ」と熱く言葉を紡いでいる。（文＝リアルサウンド映画部）