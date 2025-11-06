「メッシのようだ」CLでスーパーゴールを決めた18歳ヤマル「彼と自分を比べることはできない」
バルセロナの18歳FWラミネ・ヤマルが5日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第4節クラブ・ブルージュ戦(△3-3)でスーパーゴールを決めた。
敵地でスタメン出場したヤマルは1-2の後半16分、中央でボールを受けると、華麗なダブルタッチで複数の相手を置き去りにし、MFフェルミン・ロペスのヒールパスを経由してゴール前へ。GKのタイミングを外す左足のアウトサイドキックで流し込み、今大会2戦連発となる2得点目を挙げた。
スペイン『バルサ・ユニバーサル』によると、ヤマルは試合後のインタビューで「あなたのゴールはレオ・メッシを思い出させた」と称賛されたが、「メッシはこのようなゴールを何千も決めている。彼と自分を比べることはできない」と謙虚に回答。「僕はただ上達して自分の道を歩みたいと思っている。これからもこんなゴールをもっと決めたい」と、偉大な先輩をリスペクトしながらも独自のスタイルやキャリアを築いていきたい姿勢を強調した。
バルセロナは今節を終え、2勝1分1敗(勝ち点7)で36チーム中11位。次節は25日に行われ、アウェー連戦でチェルシーと対決する。
