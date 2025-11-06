&TEAM（エンティーム）の公式SNSが更新。メンバーのK（ケイ）がふわふわヘアでコーヒーを飲む動画が公開され、かわいすぎるとファンの注目を集めている。

【動画】①ゆるふわヘアでコーヒータイムを楽しむ&TEAM K ②③金髪＆サラストヘアでMEOVVのガウォンとコラボダンス ④黒髪＆サラストヘアで踊るK（中央）

■オフ感満載！&TEAM Kが“ゆるふわ”ヘアで至福のコーヒータイムを満喫

本投稿は、「カフェインだけが私を生き返らせる」とコメントを添えて動画を公開。Kが緩やかに巻いたダークカラーの“ゆるふわヘア”で登場し、タンクトップに肩を落としたパーカを合わせたリラックススタイルながら、どこかセクシーな雰囲気も漂わせる。

手にした3つのアイスコーヒーをカメラに見せたあと、「おいしい」と言いたげに目をぎゅっと瞑りながら、じっくりと味わうK。ストローを離した瞬間、思わず息を漏らすように唇を開き、コーヒーの余韻に浸る姿を見せた。

現在は韓国デビュー作となる1stミニアルバム『Back to Life』の活動中のK。クールなステージとは対照的な“かわいさ全開”の動画でファンを魅了した。

SNSでは「このビジュ大好きすぎる」「世界で一番かわいいです」「髪型大優勝」「幸せそうな顔見て幸せ」「永久保存」「かわいいし、美しいし、妖艶…」「私にはKくんがカフェインだよ」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■金髪＆サラストヘアの&TEAM Kが、MEOVVのガウォンとコラボダンス

また、MEOVV（ミヤオ）のGAWON（ガウォン）とのダンスコラボ動画も双方のSNSで公開。Kは金髪のサラストヘアを揺らしながら、キレのあるダンスを披露している。

■黒髪＆サラストヘアで「Lunatic」を踊る &TEAM K、MAKI＆YUMA