K-POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』頂点を目指して奮闘する落ちこぼれ7人組の最強のライバルとなるボーイズグループの詳細が判明

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月期のTBS系金曜ドラマ枠（毎週金曜22時～）にて放送される、K-POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』。このたび、中村倫也演じる日本人プロデューサー、吾妻潤とともに頂点を目指して奮闘する7人組グループ、NAZE（読み：ネイズ）の最強のライバルとなる5人組ボーイズグループ、TORINNER（読み：トリナー）の詳細が明らかとなった。

■ドラマ『DREAM STAGE』とは？

『DREAM STAGE』の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。K-POPは世界で最も権威のある音楽賞にノミネートされるなど、様々な世界的アーティストを輩出し続け、エンターテインメントシーンだけでなく、若者を熱狂させるカルチャーやトレンドも常に生み出している。

今作は、そんなK-POPの世界を舞台に、中村演じるかつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサーの吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す熱い絆の物語。

劇中に登場する7人組ボーイズグループ、NAZEに選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく、楽曲配信やライブイベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行っていくことが決定している。

■TORINNERの圧倒的センターを演じるのは、注目の若手俳優、岩瀬洋志

このたび、NAZEのライバルグループとして、『DREAM STAGE』発の期間限定ボーイズグループ、TORINNERが誕生。

TORINNERは、新人ながらK-POP界のライジングスターと称されるエリートチームで、チーム名は“TOP/RUN/WINNER”が由来となっている。もともとNAZEと同じ事務所の練習生だったが、上位5人だけが大手事務所に引き抜かれて結成。韓国でのデビュー後、圧倒的なパフォーマンスの高さとクールでセクシーな魅力で一躍人気グループの座に上り詰めた。メンバーの中には、NAZEを「負け犬」「残り物」と蔑む者もいる…。

そして、センターを務めるリョウは、グループでも圧倒的人気を誇るが、実はNAZEに実の弟がいて…という設定。グループ同士の“エリートVS 落ちこぼれ”という対決構造に、兄弟としての特別な想いが加わり、熱くドラマチックなストーリーが展開する。

そんなリョウを演じるのは、“美しすぎる顔面”が話題の注目俳優、岩瀬洋志。謎の武装集団として出演した『新空港占拠』（日本テレビ）で話題となり、『タカラのびいどろ』（BS朝日）でドラマ初主演。その後も『南くんが恋人!?』（テレビ朝日）や『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（フジテレビ）などに出演し、今後の活躍が楽しみな若手俳優のひとりとして注目を集めている。

なお、岩瀬は本作で本格的なダンスに初挑戦。半年前からレッスンに励んでおり、本人の熱量も非常に高い。ドラマでは岩瀬のパフォーマンスにも注目だ。

■岩瀬洋志 コメント

■TORINNERには、実力派揃いの個性豊かな面々が参加

TORINNERとして出演するその他の4人も、現役のダンスボーカルグループメンバーであり、実力派揃い。No.1人気のリョウに対抗心を抱くヨヌ役にHOJIN（KAJA）。同じグループに所属するISAACがニック役に。また、アイク役に志賀李玖、イロ役に松瀬太虹が決定した。

ヨヌを演じるHOJINは、韓国出身で6人組ボーイズグループ、KAJAのメンバー。2024年に日本デビュー。184センチの長身を生かしたダンスと柔らかな表現力でファンを魅了するHOJINが、本作で初の演技に挑戦する。

アイクを演じる志賀李玖は、『六月のタイムマシン』（BS12）で主演を務め、ダンスボーカルユニット、ICEx（読み：アイス）のメンバーとして活動する、ネクストブレイク筆頭の若手俳優のひとり。明るくまっすぐな性格と高い身体能力でグループのパフォーマンスを支える志賀が、TORINNERでどんなパフォーマンスを魅せるのか注目だ。

イロを演じる松瀬太虹は、2021年に開催された『第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。2024年に始動した、アミューズ令和初のボーイズグループ、The Right Lightのリーダーを務めている。長身を活かしたダイナミックなダンスにも期待しよう。

ニック役には、ISAACが決定。アメリカ・ロサンゼルス出身で、HOJINと同じくKAJAのメンバーのひとり。KAJAの末っ子（マンネ）として、ユーモアたっぷりな発言でグループを盛り上げる存在だ。HOJIN同様、本作で演技に初挑戦する。

ドラマ発のボーイズグループとして誕生したTORINNERは、劇中でも歌唱やダンスといったパフォーマンスを披露。また、放送に先駆けて楽曲も配信予定となっている。

「残り物」「落ちこぼれ」と言われながら、諦めずに頂点を目指すNAZE。そして、順風満帆なエリートと思われながらも、物語が進むごとにメンバーを苦しめる“ある深い葛藤”が明らかになるTORINNER。どちらのグループからも目が離せない展開となる。

TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」では、TORINNERのメンバーがボーイズグループとして仲を深めていくまでを追った密着コンテンツも配信予定だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS 金曜ドラマ『DREAM STAGE』

2026年1月スタート

毎週金曜22:00～22:54

脚本：紗嶋涼

演出：松木彩 吉野主（SDP） 金澤友也（テレパック）

出演：中村倫也

【NAZE】（※年齢順）カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク

【TORINNER】岩瀬洋志、HOJIN（KAJA）、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC（KAJA）

■関連リンク

『ナゼドリ？～NAZE？DREAM STAGE～』配信URL

＜TVer＞

https://tver.jp/series/sra2z43otr

＜YouTube再生リスト＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUNF-_h4OwZAnDR0fAmHB8jVEAXXsA

TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」

https://www.youtube.com/tbspr

ドラマ『DREAM STAGE』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/DREAMSTAGE_tbs