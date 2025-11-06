映像嵐株式会社は、Viltroxの交換レンズ「Viltrox AF 85mm F2.0 EVO」を11月6日（木）に発売した。希望小売価格は5万5,000円。ソニーEおよびニコンZマウント用を用意する。

EVOシリーズはViltroxのレンズラインナップにおける新たな中核カテゴリーとして誕生。従来の「Proシリーズ」と「Airシリーズ」の中間に位置し、高性能と機動性、価格のバランスを追求する。防塵・防滴構造も備えている。

今回発売した「85mm F2.0」は35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する中望遠単焦点レンズ。レンズ構成は10群8枚（HRレンズ2枚、EDレンズ2枚）。画面全域での高いシャープネスと色収差の抑制を両立したという。

AF駆動用にSTMモーターを採用。対応機種との組み合わせで瞳AFや顔検出にも対応する。

クリックのON/OFFが切り替え可能な絞りリング、AF/MFスイッチ、Fnボタンを搭載。

レンズ前面には撥水、防汚コーティングも施した。

撮影イメージ（提供：映像嵐株式会社）

対応マウント：ソニーE、ニコンZ フォーカス：AF（オートフォーカス） 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ レンズ構成：8群10枚 絞り：F2.0-F16 絞り羽根枚数：9枚 フォーカス機構：インナーフォーカス フォーカスモーター：STMモーター 最短撮影距離：0.74m フィルターサイズ：φ58mm 外形寸法：φ69×76mm 質量：約340g※外形寸法、質量ともにソニーEマウント用