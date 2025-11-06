宮崎銀行 <8393> [東証Ｐ] が11月6日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比35.4％増の96.5億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の152億円→182億円(前期は139億円)に19.7％上方修正し、増益率が9.0％増→30.5％増に拡大し、10期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.4％増の85.4億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の115円→180円(前期は110円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比54.7％増の45.7億円に拡大した。



株探ニュース

