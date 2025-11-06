戦力外通告→引退の花道を 元プロ野球選手の特別試合『THE LAST GAME』出場者第1弾発表 野球→競艇転向の異色左腕も
スカイAは6日、福岡・北九州市民球場で12月6日開催される『THE LAST GAME2025』の出場選手の第1弾を発表した。
【写真】美人妻の涙の理由は…トライアウト会場で夫を見守る元日本ハム・高山優希の妻
毎年100人前後の選手が引退するプロ野球界で、そのほとんどが引退試合やセレモニーなど“最後の花道”を飾ることなく球界を去っていく。全ての選手がいつか迎える現役引退の時。その決断は軽いものではなく背景もさまざまだが、応援していたファンにとってはやはり寂しさが残るのも事実。「THE LAST GAME」は、「応援してくれたファンや支えてくれた家族に、最後の雄姿を見せたい」という選手の思いや、「今まで 感動や興奮を与えてくれた選手に感謝の気持ちを表したい」というファンや家族の思いに応えるため、プロ野球引退を決断した選手が行うセレモニー兼試合となっている。
今年は、岡田雅利（元埼玉西武ライオンズ）、川原陸（元阪神タイガース）、二保旭（元千葉ロッテマリーンズ）、真砂勇介（元福岡ソフトバンクホークス）、若松駿太（元中日ドラゴンズ）の出場が決定。また2020年にプロ野球引退後、ボートレーサーに転向した野田昇吾（元埼玉西武ライオンズ）も出場が予定されており、そのほか出場選手は、随時発表となる。
今回は、特別ゲスト解説に、松田宣浩、攝津正を迎えるほか、監督・コーチ陣として松沼博久、石毛宏典、カズ山本、山内和宏、松永浩美、杉本正が参戦する。
