佐藤弘道、初孫“抱っこ”の2ショットに反響「可愛い」「似てますね」「お兄さんがおじいちゃんの顔だぁ」 長男に第1子が誕生
“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。「初孫に初めてミルクを飲ませました！」とつづり、孫を抱っこし“おじいちゃんの顔”をのぞかせた2ショット写真を公開した。
【写真】「可愛い」「似てますね」「お兄さんがおじいちゃんの顔だぁ」初孫にミルクをあげる佐藤弘道
佐藤は、前日4日の投稿で「長男夫婦に神様から大切な大切な授かりものが届きました」と初孫の誕生を喜びいっぱいに報告。「これからは、お兄さん・お父さん・おじいちゃんの三刀流で頑張ります」と力強く話していた。
この日は、「一気に飲んでくれました」と哺乳瓶で初めてミルクを飲ませる様子を紹介し、「ヤバ過ぎるくらい、かわいいです 孫バカ発令中!!!」と初孫にメロメロな近況を伝えた。
この投稿に対し「お孫さん、おめでとうございます」「孫ちゃん可愛い」「弘道お兄さんに似てますね」「お孫ちゃんの目元がひろみちお兄さんに似てますね」「おててちっちゃい…一生懸命飲んでますね 可愛らしい」「めっちゃ、幸せなひと時ですね」「お兄さんがおじいちゃんの顔だぁ」「メロメロですねぇ」など、心温まるコメントが続々と寄せられている。
